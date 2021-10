REPORTASJE/intervju: Marianne Følling

To målgrupper

Søren Nielsen

–Sprell Levende tilbyr opplegg for barn i alderen 3-9 år. Vi har nå delt opp i to aldersgrupper: Gullivergjengen (3-5 år) og Agentklubben (6-9 år), og samlingene er dermed enda bedre tilrettelagt for aldersgruppene, forteller Søren.



Alle som abonnerer på en eller annen form av Sprell Levende nå, får opplegg til både Gullivergjengen og Agentklubben med vårpakken 2022. Man kan evt senere velge å bare abonnere på én av målgruppene.





Gulliverboble og Agentbok

–Kan du røpe noen helt nye elementer i pakkene?

–Én av nyhetene for Gullivergjengen er samlingsdelen Gulliverbobla. Her får de minste hjelp fra fisken Gulliver til undringen over bibeltekstene. Og agentene får sin egen Agentbok, hvor de samler bibelfortellinger og supersetninger og finner svar på oppdrag. Boka blir som en journal over hva de har lært på samlingene.





Sprell Levende på mobilen

– Hva med digitale ressurser?

–Vi introduserer sl.sondagsskolen.no, en ny plattform for strømming og nedlasting. I tillegg til å laste ned ressurser til pc eller Mac, kan du, med mobilen i hånda, bruke plattformen til strømming av film, bilder og lyd, eller for tekstmanus, direkte på samlingen.