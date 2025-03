For 21-åringen fra Jessheim var valget enkelt. Etter avtjent førstegangstjeneste og et opphold på Filippinene hvor hun jobbet på et barnehjem, vokste interessen for verdenssamfunnet og hvordan ting henger sammen.







– Jeg ønsker å gjøre en forskjell og vil lære mer om hvordan verden faktisk fungerer. I en tid med så mange globale konflikter er det viktigere enn noen gang å forstå hva som ligger bak.

Men for den samfunnsengasjerte MF-studenten handler utdanningen også om personlig utvikling.

– Du får tid til å reflektere og virkelig dykke ned i komplekse spørsmål. Det er utrolig lærerikt og givende, både faglig og personlig.

- Åpner mange dører

Førsteamanuensis og programleder for freds- og konfliktstudier ved MF vitenskapelig høyskole, Andreas Holmedahl Hvidsten, beskriver utdannelsen som en tverrfaglig reise.







– Studiet kombinerer statsvitenskap, sosiologi, internasjonal politikk, filosofi og religionsvitenskap. Du får ikke bare et solid faglig grunnlag, men også en bredde som åpner mange dører etter fullført bachelor.





DØRÅPNER: Andreas Holmedahl Hvidsten er førsteamanuensis og programleder i freds- og konfliktstudier ved MF vitenskapelig høyskole. – Kombinasjonen av statsvitenskap, internasjonal politikk, filosofi og religionsvitenskap gir en tverrfaglig kompetanse som åpner mange dører etter fullført bachelor, sier han.



Han mener en av tingene som gjør undervisningen ekstra spennende, er de praktiske oppgavene.

– Vi bruker blant annet forhandlingsspill der studentene får prøve seg på å løse en konflikt for å unngå krig. For mange er det en skikkelig øyeåpner å kjenne på hvor krevende det faktisk er å balansere alle interessene i en presset situasjon.





Bachelor i freds- og konfliktstudier

- Veldig relevant

For Charlotte var det viktig at utdanningen ga tydelige muligheter etter endt bachelorgrad.

– Det er et veldig relevant studium dersom man ønsker å jobbe i offentlig sektor, med bistand eller i humanitære organisasjoner. Mange av jobbene innen disse feltene krever forståelse for samfunn, politikk og internasjonale relasjoner.

21-åringen ser også for seg en mulig karriere i Forsvaret.

– Her er denne typen kompetanse svært nyttig, spesielt i operasjoner som handler om fredsbevaring og konfliktløsning.

- Imponert over foreleserne

Det er ikke bare de spennende studiene ved MF vitenskapelige høyskole som appellerer til Charlotte. Hun er også veldig fornøyd med studentmiljøet.

– Miljøet her er veldig bra, med sosiale aktiviteter og mange muligheter til å bli kjent med andre studenter. Det er lett å finne seg til rette, og du møter folk som virkelig brenner for det de studerer.

Hun er også imponert over foreleserne.

– Alle som jobber her er skikkelig engasjerte, noe som gjør undervisningen både spennende og lærerik. I tillegg har vi hatt flere gjesteforelesere med relevant yrkeserfaring på fagområdet, blant andre tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og diplomat Henrik Thune.







- Vil gjøre en forskjell

Andreas forteller at bachelorgraden innen freds- og konfliktstudier gir et solid grunnlag for mange karrierer.

– Utdanningen passer for deg som vil jobbe med politikk, fredsarbeid, bistand, utdanning, medier eller internasjonale organisasjoner. Mange velger også å bygge videre med en mastergrad for å spesialisere seg enda mer.

For Charlotte handler valget om noe større enn bare en utdanning.

– Jeg vil forstå hvorfor noen land sliter med konflikt og fattigdom, mens vi i Norge har det så godt. Jeg vil være med på å gjøre en forskjell, og på MF får jeg kunnskapen til å gjøre nettopp det.







- Forstå verden bedre

MF tilbyr også blant annet bachelor i globalisering og sosial bærekraft. Det retter seg mot deg som vil forstå den globale verden vi lever i og skape mer sosialt bærekraftige samfunn.

Førsteamanuensis Lars Laird Iversen mener studiet er mer relevant enn noensinne i dagens verden preget av krig og klimakrise.

HELE BILDET: Førsteamanuensis Lars Laird Iversen har vært med på å utvikle studiet i globalisering og sosial bærekraft ved MF. – Målet er å forstå hvordan verden henger sammen og utforske måter vi kan gjøre den bedre å leve i, sier han.



– Vil vi ha det vi har nå i fremtiden? Er det livet vi lever i dag bra for kommende generasjoner? Dette er spørsmål du vil utforske i løpet av studiet, sier han.

Selv om bærekraft ofte forbindes med natur og miljø, peker Lars på viktigheten av et samfunnsperspektiv.

– Hensikten er å se hele bildet. Ved aktiv bruk av kunnskap og teori er målet å forstå hvordan verden henger sammen og hvordan vi kan gjøre den bedre å leve i, avrunder han.

AKKURAT PASSE STOR: Om lag 1000 studenter går på MF. Få nok til at du ikke forsvinner i mengden og mange nok til at du finner gode venner.





- Jeg har noe jeg kaller MF-effekten. De jeg møter som har studert på MF, har et samfunnsengasjement og en lyst til å gjøre en forskjell, forteller lærer Adam Ali ved Jordal skole i Oslo. Se en video med ham her på YouTube.



