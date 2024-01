Reiseledere: Helge Simonnes og Jon Espeland



Vi skal til Roma, - den evige stad. Vi skal seile til Capri, - keiser Tiberius sin øy og vi skal oppleve Amalfikysten som av mange regnes som det vakreste Italia kan fremby! Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, vil holde korte foredrag underveis om historie, kultur og geografi - og lokale guider vil ta oss inn i spennende fortellinger og gammel mytologi.

Velkommen på tur!





Dag 1 - fredag 6. september 2024

Direktefly Gardermoen - Roma

Vi flyr med Norwegian sitt direktefly fra Gardermoen kl. 16:45* og lander i Roma kl. 19:55. Her blir vi møtt av vår lokale representant og går om bord i bussen som tar oss til sentrum hvor vi skal bo på Hotel Ponte Sisto. Hotellet har god beliggenhet like ved broen Ponte Sisto vis á vis bydelen Trastevere. Det er ikke middag inkludert i kveld, men reiselederne legger til rette for å spise på hotellet eller en av flere restauranter i nærheten. Vi legger vinn på at ingen skal føle seg alene på turen. Det faller vesentlig dyrere å forhåndsbestille måltider enn å kjøpe dem lokalt. Derfor har vi valgt å bare inkludere frokostene på denne turen. Men til både lunsjer og middager inviterer reiselederne de som har lyst til å gå ut å spise sammen.



* Flytidene kan endres og vi kommer tilbake til endelige tider i god tid før avreise. Hvis du/dere ønsker tilslutning fra andre byer i Norge, så skriv dette under «Kommentarer» nederst i påmeldingsskjema.



Dag 2 - lørdag 7. september 2024

Roma med besøk i Vatikanmuseene

Romas opprinnelse bygger på legenden om tvillingbrødrene Romulus og Remus som ble funnet av gjeteren Faustulus da de diet en hunnulv. Faustulus oppfostret barna sammen med sin kone Acca Larentia og de to guttene grunnla Roma 21. april 753 f.Kr. Senere drepte Romulus sin bror og ble den første kongen i byen som ble hovedsete for det romerske imperiet. Roma er sentral for europeisk identitet, historie og kultur. Byen er ofte omtalt som urbs aeterna - den evige stad eller urbs sancta - den hellige stad, og det er velkjent at omnes viae Romam ducunt - alle veier fører til Rom! I dag er Roma Italias hovedstad og har ca 2,75 millioner innbyggere. Vi starter dagen med et besøk i Vatikanmuseene. Vatikanstaten er en suveren stat med paven som statsoverhode. Formelt sett er formiddagens besøk derfor ikke i Italia, men i det 0,49 km2 store «nabolandet». Vi får en guidet omvisning i museene (Vatikanet presiserer at det skal være flertall!) som toppes med Det Sixtinske Kapell og selve Peterskatedralen. Etter besøket legger vi til rette for tid til lunsj og resten av dagen er satt av til egentid i byen som på mange måter er et eneste stort utendørsmuseum. Reislederne er behjelpelige med tips og råd om steder og gjøremål. Om kvelden blir det anledning til å gå ut og spise samlet for de som ønsker det.



Dag 3 - søndag 8. september 2024

Roma med Forum Romanum

Etter frokost skal vi inn i hjertet av det gamle Roma. Fra hotellet spaserer vi sammen til Piazza Venezia som er designet av selveste Michelangelo. Vi får høre historien om Viktor Emanuel II-monumentet. Videre passerer vi en kopi av statuen av ulvinnen og Romulus og Remus før vi stiger inn i Forum Romanum hvor det mektige Romerriket ble styrt fra. Her vandret de mektige keiserne og vestalinnene som holdt liv i den «evige ilden». Vi har en dyktig norsktalende guide som tar oss på innsiden av historien og trekker de store linjene fra oldtiden. Vi synes steinene taler, og det blir liv i Forum Romanum. Vi rusler langs Sacra, den hellige veien. På begge sider sees ruiner av templer, finans- og rettsbygninger. Vi ser det gamle senatet som er i overraskende god stand. Vi går ut av området forbi Titusbuen med sine mektige relieffer av de hellige karene keiser Titus tok med seg fra tempelet i Jerusalem. Relieffene viser hvordan de hellige karene så ut, f. eks den sjuarmede lysestaken som er et viktig symbol for jødene. Dagens tur ender i det kolossale Colosseum, bare besøket her er verdt turen til Roma. Vi kan ikke tro det vi ser før vi har sett det ... rett og slett utrolig! Som i går legger vi også i dag til rette for lunsj. Ettermiddagen er til egen disposisjon eller sammen med reiselederne til andre severdigheter i Roma, som Spansketrappa hvor Bjørnson og Undset bodde, Trevifontene som henter sitt vann fra en av de få romerske akveduktene som ennå er i bruk og verdens best bevarte oldtidstempel, Pantheon, som ble «kristnet» på dramatisk vis.



Dag 4 - mandag 9. september 2024

Fra Roma til Napoli med guidet bytur

I dag går turen til Napoli som er Italias tredje største by etter Roma og Milano. Napoli strekker seg helt fra foten av Vesuv og ut til den vakre pynten Posillipo med strandpromenaden og det historiske sentrum i midten. Byen har en imponerende båthavn, både for lastebåter, cruise trafikk og lokale båter som går i skytteltrafikk mellom øyne Ischia, Procida og Capri samt til Sorrento. Napolis historie går langt tilbake og navnet er av gresk herkomst, Neapolis, den nye byen. Teateret San Carlo fra 1737 er verdens eldste operahus og ligger ved Piazza Plebiscito i det historiske sentrum. Der finner vi også det berømte Galleriet med samme navn. Shoppinggaten Via Toledo er ikke bare rik på butikker, men også på gateinnslag fra det typiske napolitanske livet med mat på alle hjørner. Dette er fødebyen til Pizza Margherita og det er ikke til å unngå å spise pizza her. Fotball, mat, sang og musikk er fellesnevner for Napolitanere, - en pulserende og spennende by som lever sitt liv under oppsyn av mektige Vesuv. Kjøreturen til Napoli tar ca 2 ½ time. Det blir tid til lunsj og om ettermiddagen blir det en guidet omvisning i byen før vi sjekker inn på Hotel Mercure Angioino som ligger sentralt i byen.

Dag 5 - tirsdag 10. september 2024

Videre til Sorrento med besøk i Pompeii underveis

I dag skal vi videre til Sorrento og dagens første stopp blir i Pompeii som er kjent for tragedien som rammet den i 79 e.Kr. da byen ble begravd i aske ved Vesuvs utbrudd. Den enorme tragedien har paradoksalt nok tillatt oss å finne intakte miljøer etter to tusen år og blitt et viktig historisk dokument av tverrsnittet av dagliglivet i antikkens største imperium. Ut av asken har man gravd fram templer, offentlige bygninger og rike patrisiervillaer. Men man kan også vandre blant eldgamle butikker, sosialboliger og tavernaer hvor den vanlige borger levde livene sine . På den andre side er det opprørende å se gipsavstøpninger av smerte og lidelse som befolkningen ble utsatt for av de varme gassene og asken fra Vesuv. Etter besøket i Vesuv, reiser vi videre til Sorrento der vi skal bo på Hotel Brittania. Hotellet ligger 10 minutters spasertur fra det historiske sentrum og fra takterrassen er det vakker utsikt over Napolibukten. Her skal vi bo i tre netter.



Dag 6 - onsdag 11. september 2024

Dagstur til Capri

I dag blir det båttur. Capri er en vakker øy og vel verdt å besøke. Øya ligger i Tyrrenhavet utenfor Sorrento-halvøya i Campania-regionen. Navnet stammer fra et etruskisk ord for steinete og Capri består av kalk- og sandstein med høye klipper. Blant de mange attraksjonene er hagene til Augustus, nær sentrum av Capri by, ikke langt fra den berømte Piazzetta. Hagene er en serie med blomsterdekkede terrasser med panoramautsikt over øya med de unike Faraglioni-klippene på den ene siden og den sjarmerende bukten Marina Piccola på den andre. Den blå grotten er Capri's emblem og tiltrekker seg turister fra hele verden. Villa Jovis er en av villaene som keiser Tiberius lot bygge på Capri. Villa San Michele er den private villaen til Axel Munthe og ligger der det en gang sto en romersk villa på øyas beste utsiktspunkt. Favorittmaten på Capri er Ravioli Capresi. Kombinert med olivenoljen «Capris gull» og lokale tomater og basilikum blir det et perfekt måltid. Og det blir prikken over i-en om du sper på med en «torta capriese» til dessert! Vår guide tar oss med på en spennende og minnerik rundtur på Capri før vi returnerer med båt tilbake til Sorrento og Hotel Brittania. Hotellprisene på Capri er svært høye, derfor nøyer vi oss med en dagstur til denne meget populære destinasjonen.



Dag 7 - torsdag 12. september 2024

Dagstur til Positano og Amalfikysten

I dag skal vi på en ny dagstur. Første stopp er Positano, en av de mest kjente og ikoniske landsbyene på Amalfikysten, - den spektakulære kyststripen med det turkise vannet i Middelhavet på den ene siden og toppene i Lattari-fjellene på den andre. Kystlinjen strekker seg ca 60 kilometer sør for Napoli og nord for Salerno. Hele Amalfikysten står på UNESCOs verdensarvliste. Det krystallklare vannet, de dramatiske klippene, de smale svingende gatene under frodige baldakiner av blåregn og sitrontrær; - denne unike sjarmen gjør Positano til et av de beste reisemålene i hele Italia. Her møter vi det tidløse «la dolce vita» som italienerne elsker. Neste stopp er byen Amalfi har gitt navn til hele kysten. Byen ser ut som en klynge av hvite hus som klamrer seg til fjellsiden og er forbundet med overbygde smug og trapper. Sant'Andrea-katedralen dominerer hovedtorget med sin spektakulære trapp og klokketårnet i arabisk-normannisk stil. Henrik Ibsen oppholdt seg både i Amalfi og Sorrento i løpet av tiden han tilbragte i Italia. Fra Amalfi kjører vi en drøy time (ca 30 km) tilbake til Sorrento. Som vanlig blir det lagt til rette for lunsj og middag, enten på egen hånd eller sammen med reiselederne.



Dag 8 - fredag 13. september 2024

Hjemreisedag med Norwegian direkte fra Napoli

I dag er vi kommet til siste dagen og hjemreise står for tur. Flyet vårt går fra flyplassen i Napoli kl. 11:15* og vi trenger ca halvannen time dit. Det betyr tidlig avreise fra hotellet i Sorrento ettersom vi må være på flyplassen i god tid før avgang. Vi forsøker å få en tidlig frokost på hotellet, men kan ikke love dette i det programmet for turen produseres. Om ikke blir alternativet å få i seg litt mat på flyplassen før avreise. Planlagt ankomst til Gardermoen er kl. 14:30 om ettermiddagen. Og vel tilbake i Norge har vi mange gode minner og opplevelser med oss i hjerte og minnebrikke!



* Flytidene kan endres og vi kommer tilbake til endelige tider i god tid før avreise. Hvis du/dere ønsker tilslutning fra andre byer i Norge, så skriv dette under «Kommentarer» nederst i påmeldingsskjema.





Turpris pr. person: : NOK 26 980 ,-

Enkeltromstillegg: NOK 7 500 ,-

Prisen inkluderer:

• Direktefly med Norwegian fra Oslo til Milano og tilbake fra Napoli

• Overnatting i dobbeltrom på gode 1. klasses hoteller i Roma, Napoli og Sorrento

• Daglig frokost

• Utflukter, busstransport og inngangsbilletter som oppgitt i dagsprogrammet

• Norske reiseledere med på hele turen

Prisen inkluderer ikke:

• Enkeltrom, se eget pristillegg for dette

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til lokale guider og sjåfører (beregnet til 50 euro pr. person)

• Lokale turistskatter i de ulike byene. Beløpene varierer og må betales ved utsjekk fra hotellene.