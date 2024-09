Reiseledere: Jon Espeland og Anne-Lise Økland

Her settes vi tilbake til «gamle dager» med norsk tradisjon i en ramme som bare Røros kan by på. Rørosmartnan er 170 år gammel, den første ble avholdt i 1854 etter vedtak av kong Oscar I. Transporten i det gamle bergverks- og landbrukssamfunnet foregikk for det meste med hest. De fraktet malm, trekull, jordbruksprodukter og andre varer.



Til åpningsseremonien kommer et langt tog av hesteekvipasjer fra mange lasskjørerlag. De kommer fra ulike steder i Trøndelag, fra Hedemarken og flere helt fra Dalarna og Klövsjö i Sverige. Noen reiser opp til 20 mil med hest og slede for å delta på denne folkefesten med konserter, utstillinger, spell, folkedans, salgsboder og ulike kulturinnslag. Folk kommer fra inn og utland for å oppleve Rørosmartnan. Bergstaden Røros ble innskrevet på verdens-

arvlista til Unesco i 1980. Velkommen på en reise til Johan Falkberget sin verden!







Dag 1 - mandag 17. februar 2025

Buss fra Oslo til Bergstaden Hotel i Røros

Turen starter fra Oslo S kl. 10:00. Det blir fremmøte utenfor Thon Hotel Opera hvor vi går vi om bord i bussen fra Schaus Buss AS. Turen går langs E6 og RV 3 til Elverum og videre nordover gjennom Østerdalen. Vi tar oss god tid med et par stopp underveis, både for nødvendige ærend og for å kjøpe noe å spise. Framme i Røros sjekker vi inn på Bergstaden Hotel som ligger sentralt i byen. Når vi først skal på Rørosmartnan, vil vi ha kort vei til de ulike aktivitetene. Da kan vi fritt bruke rommet som «pauserom» mellom de ulike opplevelsene ute i det pulserende livet i vinterbyen. Hotellet er også et SPA-hotell og vi har ubegrenset tilgang til SPA-avdelingen under vårt opphold. Om kvelden samles vi rundt middagsbordene og nyter en tre-retters middag.





Dag 2 - tirsdag 18. februar 2025

Rørosmartnan med åpningsseremoni



Vi starter dagen med en rikholdig frokost. Deretter kler vi oss godt og går opp til Smelthytta som er verdesarvsenter og museum. Her starter åpnings-

seremonien kl. 12:00. I 2024 var det Statsminister Jonas Gahr Støre som holdt den offisielle åpningstalen til den 169. Rørosmartnan. Vi vet ikke ennå hvem det blir i 2025, men det er en høytidelig åpning for et allsidig og tettpakket program med om lag 350 små og store arrangement i løpet av martnasuka. Høydepunktet er når de mange lasskjørerne i dag kommer inn med sine hester, sleder og gamle kostymer. De kommer fra mange ulike steder i Norge, og flere også fra Sverige. Vanligvis er det mellom 80 og 90 hesteekvipasjer! Det blir folkedans, musikk og stor stemning. I tillegg får vi oppleve inntil 250 salgsboder, yrende folkeliv og mange spontane innslag som skaper liv setter sitt preg på hele Bergstaden! Lokal mat og drikke er en del av opplevelsen på Rørosmartnan, og vi anbefaler å innta både lunsj og middag på et av de mange serveringstilbudene under Rørosmartnan. Du finner alt fra enkle retter til bugnende buffeer. Mange boder og ferdasgårder serverer rask og autentisk mat. Serveringskapasiteten økes denne uka - ingen skal gå sulten og tørst på martnan! Dette blir en dag for minneboka! Om du reiser alene og vil ha selskap, står reiselederne til disposisjon, både til måltider og andre opplevelser. Sjekk hjemmesiden til Rørosmartnan for mer informasjon om de mange aktivitetene.



Dag 3 - onsdag 19. februar 2025

Mer tid på Rørosmartnan og retur til Oslo



Etter frokost har vi formiddagen fri til nye opplevelser på Rørosmartnan. Fra kl. 10:00 er det igjen fullt liv og aktivitet i Bergstaden. Da er det bare å benytte de siste timene til handel, kultur og en deilig lunsj, før vi setter nesen sørover til Oslo. Vi gjør et par nødvendige stopp underveis, og regner med å ankomme Oslo S kl. 19:30 om kvelden.





Turpris fra kr 8.990,- pr. person i dobbeltrom.

Enkeltromstillegg: kr 3.750,-



Turpris inkluderer:

• Overnatting i dobbeltrom på Bergstaden Hotel i Røros sentrum

• Ubegrenset tilgang til hotellets spa-avdeling under oppholdet

• Buss t/r Oslo med utgangspunkt fra Oslo S

• 3 frokoster og 1 middag

• Reiseledere fra Vårt Land Leserreiser

• Dagsprogram som oppgitt i programmet

Prisen inkluderer ikke:

• Drikke til inkludert middag

• Reise- og avbestillingsforsikring