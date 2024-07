Reiseledere: Helge Simones og Geir Sandvik

Stølsvidda over Golsfjellet og Valdres er unik, og spesielt godt egnet til sykling. Bli med oss til Oset Fjellhotell. Startstreken går rett utenfor hotelldøra.



Bli med på sykkeltur i den norske fjellheimen når Plussreiser sammen med Vårt land inviterer til aktiv tur på Golsfjellet. Alle reiser på egenhånd til Oset Fjellhotell i Gol i Hallingdal (Hotellet tilbyr transport mellom Gol stasjon og hotellet for dere som ønsker å reise kollektivt). Vi skal bo godt i flotte omgivelser med turterreng rett utenfor hotellet. Dagene starter med frokost og smøring av nistepakker før vi gjør oss klare for dagens utflukt. Det blir tre dager med sykkelturer. Tilbake på hotellet om ettermiddagen er det tid for avslapning før det blir middag og samling i konferanseavdelingen om kvelden. Hotellet har sykkelutleie, og du kan leie vanlig sykkel eller el-sykkel. De som ønsker det, kan ta med sin egen sykkel hjemmefra.







Vi skal ha følgende utflukter:

Sykkeltur Tisleifjorden rundt 38 km:

Turen rundt Tisleifjorden er på 38 km og går i et relativt flatt fjellterreng rundt fjorden som grenser mellom Hallingdal og Valdres. Turen består av 36 km grusvei og 2 km lang flysti som binder Golsfjellet sammen med Lykkja.



Sykkeltur Golsfjellet rundt 30 km:

Vi sykler på grusvei gjennom hytteområder og forbi gamle støler. Turen gir dere utsikt mot Jotunheimen, Hemsedalsfjella, Reineskarvet, Hallingskarvet og Nystølvarden. Det er gode veier og et relativt flatt terreng.



Sykkeltur Valdresfjellet & Panoramarunden 52 km:

En flott rundtur på 52 km på Valdes-sida av Tisleifjorden. Turen byr på spektakulær utsikt over Jotunheimen og Valdresflya. Vi følger Naustedokkvegen via Storstølan og Valtjernstølan til Gomobu Fjellstue (kaffe og vafler). Turen fortsetter på Panoramavegen mot Nøsen Fjellhotell ved Storfjorden. Ettermiddagstopp ved Langestølen før vi er tilbake ved Oset Høyfjellshotell. Hele turen går på flotte stølsveier med fast og godt grusdekke.





Oset Fjellhotell:

Dette koselige, landlige hotellet har vert i drift gjennom 130 år og er fortsatt i samme families eie. Det drives i dag av femte generasjon.

Rommene er uformelle, med eget bad, TV og inkludert Wi-Fi. Enkelte har også sofa og/eller utsikt over innsjøen like ved. Hotellet har en elegant restaurant som serverer norsk mat. Andre fasiliteter er blant annet svømmebasseng, konferansefasiliteter, Fjellbistro, frisbeegolfbane, utendørs sauna og lavvo for ulike arrangement.



Turpris fra kr 9.650,-

Tillegg for enkeltrom: kr 800

Sykkelleige standard sykkel i 3 dager: kr 800,-

Sykkelleige el-sykker i 3 dager: kr 2.100,-

Transport Gol stasjon - hotell tur/retur: kr 400,-



Turprisen inkluderer:

• 4 overnattinger i dobbeltrom med halvpensjon (frokost og middag)

• Nistepakker og påfyll av egen termos

• Program og utflukter i henhold til programmet

• Reiseledertjenester



Prisen inkluderer ikke:

• Øvrige måltider

• Transport til og fra Oset Fjellhotell

• Sykkel

• Forsikringer