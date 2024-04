Bli med oss! Enten du er ny i troen eller en som søker å få dypere forståelse av Bibelen, er du velkommen til å bli med i vårt 9-måneders bibelskolerogram. Vi er en internasjonal bibelskole, dedikert til å hjelpe våre elever til et dypere forhold til Gud, med sikte på å forberede elevene til Misjonsbefalingen.



Matt 28:19-20

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»









BIBELSK LÆRE

Bli med å dykke dypt inn i Bibelen med undervisning ledet av erfarne lærere.



DISIPPELSKAP

Lær hvordan du kan følge Jesus og vokse i tro gjennom praktisk lære og veiledning.



KRISTENLIV

Oppdag hvordan du anvende bibelske prinsipper i ditt daglige iv, så du kan leve i henhold til Guds Ord.



MISJONSTRENING

Misjonsturer til forskjellige land. Tospråklig undervisning, engelsk og spansk. Frivillig spansundervisning.





Vi holder til i Sverige i den vakre kommunen Dals Ed i Hotell Karl XII. En gang et populært turiststed, nå hjertet av bibelskolesamfunnet vårt, hvor alle elever blir tatt imot som familie. Omgitt av de to innsjøene, Stora Le og Lilla Le, blir skolen vår et fredelig fristed, hvor elevene kan få lære, vokse, slappe av og nyte den beroligende naturen i nærområdene.



Vi har fortsatt noen ledige plasser med oppstart høsten 2024.



Søknadsfrist 15 juni.



LES MER HER.



Hvis du har spørsmål ta kontakt med oss.

Epost: post@tgcbibleschool.com



Kontaktpersoner:

Morten Tofting +47 95881773 eller +46 767875967

Kristin Larsen: +47 98605617 eller +46 730478727



Les mer om skolen vår på nettsiden vår tgcbibleschool.com