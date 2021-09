Turleder: Jon Espeland



Pasjonsspillet i Oberammergau skulle arrangeres i 2020 for 42. gang. Men da Covid-19 satte en stopper for reiseliv og arrangementer av denne typen, ble spillet utsatt til 2022. Pasjonsspillets historie startet med trettiårskrigen (1618-1648) som tilsynelatende var en religionskrig mellom protestantiske og katolske land, men i realiteten en rivalisering mellom Tyskland og Frankrike. Krigen førte til uår, hungersnød og epidemier. Befolkningen i store deler av de tysktalende smårikene ble bortimot halvert. Da byllepesten kom til Oberammergau tidlig i 1634, brøt panikken ut. Innbyggerne gjorde et løfte til Gud: Dersom landsbyen slapp unna pesten, skulle de fremføre et påskespill hvert tiende år. Historien forteller at pesten brått snudde. Bare to liv gikk tapt og de som var syke ble friske igjen. Innbyggerne holdt løftet sitt. Allerede samme år ble pasjonsspillet satt opp utenfor landsbykirken. Siden har det vært spilt 41 ganger. Over to tusen skuespillere, sangere, musikere og teknikere er i sving. Det er et krav at de skal være født og oppvokst i Oberammergau, eller ha bodd der i minst 20 år. Alt forberedes grundig, fra skuespillernes hår- og skjeggvekst til regi og sceniske løsninger. 14. mai 2022 åpnes sesongen. Oberammergau ønsker velkommen til fest, farger og folkeliv, men først og fremst til møtet med kristendommens sentrale fortelling, i en gedigen scenisk versjon.



Vårt mål for denne reisen er Oberammergau og pasjonsspillet der. I tillegg inviterer vi til fjellvandring i spektakulære omgivelser i de italienske alpene Dolomittene i Syd-Tyrol. Dette området skårer blant de aller beste fotturer i verden. Her legger vi opp til felles dagsturer, men også mulighet for å rusle rundt i lokalmiljøet om vandring i fjellene ikke frister. Programmet i Oberammergau er først og fremst knyttet til spillet, men byen er også et spennende sted å besøke, ikke minst på grunn av kunsthåndverk, treskjæring og tradisjonen med fasademaling på husene med motiver fra eventyr og folklore. Det bør også nevnes at nazistene påvirket og brukte pasjonsspillet i Oberammergau i sin kampanje mot jødene. Dette aspektet skapte betydelige problemer for Oberammergau som i etterkrigstiden har markert tydelig og gjentatt motstand mot nasjonalsosialistenes antijødiske misbruk av pasjonsspillet.



Jon Espeland er turprodusent og reiseleder i The Vibe. Jon har lang erfaring som reiseleder over hele verden og sørger for å gi deltagerne en best mulig reiseopplevelse. Han gleder seg til å legge til rette for store opplevelser på denne turen.





Dag 1: Fredag 9. september 2022

Fra Oslo til München

Vi flyr fra Gardermoen* med kurs for München som er hovedstad i den tyske delstaten Bayern. På flyplassen venter bussen som tar oss inn til hotellet. Vi sjekker inn på Hotel Rilano 24/7 og får litt tid før vi samles til felles middag.

* Flytider vil bli opplyst nærmere avreise til alle påmeldte. Når dette programmet produseres, er det for tidlig å bestille fly. Primært legger vi opp til avreise fra Gardermoen ca midt på dagen med ankomst München om ettermiddagen.





Dag 2: Lørdag 10 . september 2022

München - sightseeing og besøk i Dachau konsentrasjonsleir

I dag skal vi bli kjent med Tysklands tredje største by. Bare Berlin og Hamburg er større enn München. Inkludert sine forsteder bor det rundt 4 millioner mennesker i München. Byen er hovedstad i den tyske delstaten Bayern og er første gang nevnt i et historisk dokument fra Augsburg i 1158. Byen har mange gotiske bygninger, deriblant katedralen Frauenkirche som stod ferdig i 1488. München fikk en skikkelig «ripe i lakken» i mellomkrigstiden da byen var senter for Adolf Hitlers nasjonalsosialister. Hans berømte bok «Mein Kampf» ble skrevet da Hitler sonet i Dachau-fengselet etter det såkalte ølkjellerkuppet som ble slått ned i 1923. Dette fengselet ble siden til den beryktede konsentrasjonsleiren Dachau. Vi starter dagen med et besøk til «Dachau Concentration Camp Memorial Site». Paradoksalt nok satt altså Hitler selv fengslet her, men gjorde det senere om til en av nazistenes beryktede konsentrasjonsleirer. Leiren ble åpnet 22. mars 1933 og var den av konsentrasjonsleirene som var lengst i drift og ble befridd 29. april 1945. Leirens mest betydningsfulle kommandant, Theodor Eicke (1892-1943), gjorde Dachau til modell for hvordan en konsentrasjonsleir burde organiseres og drives. Konseptet han utviklet i Dachau ble senere videreutviklet i Sachsenhausen. Underveis må vi også ha i mente at nasjonalsosialistene påvirket og brukte pasjonsspillet i Oberammergau i sin kampanje mot jødene. Dette aspektet skapte betydelige problemer for Oberammergau som i etterkrigstiden har markert tydelig og gjentatt motstand mot nasjonal-sosialistenes antijødiske misbruk av pasjonsspillet. I det hele tatt er det mye å reflektere over i Bayerns krigshistorie. Noen av landets viktigste industrikonsern har sine hovedkontor i München, deriblant bilprodusenten BMW, elektronikk-konsernet Siemens og bank- og forsikringsgiganten Allianz. Alle disse samarbeidet med nazistene og har en mørk historie fra mellomkrigstiden og 2. verdenskrig. Besøket i Dachau skal minne oss om mottoet «ALDRI MER» som stadig må videreformidles til nye generasjoner! Etter felles lunsj, blir det sightseeing i München by. Så blir det litt fritid og om kvelden anbefaler vi middag i hotellets restaurant.





Dag 3: Søndag 11. september 2022

Pasjonsspillet i Oberammergau

I dag skal vi til Oberammergau. Etter frokost starter vi på den ca 1,5 timer lange bussturen som bringer oss til idylliske Oberammergau ved foten av Alpene. Vi er nå i Bayern som er den sørøstligste av de tyske delstatene med München som hovedstad. Bayern var i flere hundre år eget kongerike, og inngikk som en forbundsstat i Tyskland i 1871. Oberammergau er en by og kommune som ligger i Ammertal ved elven Ammer (Amper). Derav navnet Oberammergau, – det finnes også et Unterammergau! Det bor ca. 5 500 mennesker i Oberammergau. Vel framme blir det tid til å rusle rundt i byen og finne seg et sted å spise lunsj. Vi må bare passe på å være på plass i god tid til pasjonsspillet som begynner kl 13:30. Vi gleder oss til en stor opplevelse! Ord kan vanskelig beskrive hvordan det oppleves å overvære det gedigne pasjonsspillet i Oberammergau! Det er en tre timers pause midt i spillet. Denne benytter vi til å spise middag og slappe litt av. Så er vi tilbake i amfiet, som har plass til 4500 mennesker, for å se siste delen av pasjonsspillet. Det forventes å slutte kl 21:30. Vi skal bo på Hotel Wolf i Oberammergau. Avhengig av gruppens størrelse, har vi også reservert noen rom i et par andre hoteller i Oberammergau (Hotel Stadler og Gästehaus Otto Huber).





Dag 4: Mandag 12. september 2022

Besøk på Neushcwanstein Slott og buss til Dolomittene i Syd-Tyrol

Etter frokost drar vi til Neushcwanstein slott en liten time lenger vest. Dette er et av Europas mest berømte slott, og «modellen» for slottene i Disney’s eventyrverden. Det ble bygget av Ludwig II av Bayern i årene 1869-84. På grunn av sin beliggenhet ble slottet ikke ødelagt i de to verdenskrigene, og vi får derfor anledning til å se dette vakre byggverket i de tyske alpene. Herfra kjører vi videre til Innsbruck i Østerrike hvor vi tar en stopp for lunsj. Vi får ikke tid til noen sightseeing her, men får et inntrykk av området fra bussvinduet. Målet for dagens etappe er de vakre fjellene Dolomittene nord i Italia. Vi skal til landsbyen Selva som ligger i dalføret Val Gardena - «hagenes dal» og bo på Hotel Solaia hvor vi har frokost og middag inkludert under oppholdet. Hotellet ligger på 1563 meter over havet og landsbyen Selva er omgitt av majestetiske fjell. Val Gardena ligger i Syd-Tyrol og er oppført på Unesco sin liste over verdens kultur- og naturarv.





Dag 5: Tirsdag 13. september 2022

Fjellvandring i Dolomittene - Rascieta route

Vi våkner til storslagne omgivelser i Dolomittene. Vi har alliert oss med en erfaren fjell-guide som skal ta oss med på uforglemmelige fotturer med utgangspunkt i Val Gardena. De mange sommeråpne heisene gjør det mulig for oss å komme oss raskt opp i høyden. Slik kan vi gå turer og få den mest spektakulære utsikten, uten å måtte tilbakelegge krevende stigningsetapper. Vi har ikke lagt inn billetter til fjellheisene, så her betaler vi enkeltvis. Det gjør det enklere å dele gruppen i ulike puljer dersom noen vil gå lenger eller velger litt andre ruter. Vi ønsker å være fleksible og legge til rette for eventuelle individuelle ønsker. Men det vil hver dag være en hovedgruppe som går sammen. Hvis noen vil sykle, er det også en mulighet vi kan se på lokalt. Om vi skal ha med niste i dagstursekken eller gå innom spisesteder hvor vi kan kjøpe mat, er også avgjørelser vi tar lokalt. Vi starter fotturene etter frokost og er som regel tilbake på hotellet ved femtiden om ettermiddagen. Planen i dag er å ta gondolen fra St. Ulrich opp til Rasciesa-platået. Ferden går via Heiligkreuz Kapelle til Brogleshütte. Foran oss ligger de spisse Odle-fjellene, der Reinhold Messner klatret som ung før han som førstemann i verden besteg Mount Everest. Vi legger opp til vandringer som passer for de aller fleste og unngår krevende og utfordrende traseer. Husk å ta med godt fottøy! Dagens etappe er drøyt 11 km og går litt opp og ned i terreng fra ca 2000 til 2200 meter over havet. Om kvelden samles vi til felles middag på hotellet.





Dag 6: Onsdag 14. september 2022

Fjellvandring i Dolomittene - Saiser Alm

I dag er planen å ta fjellheisen opp på den andre siden av dalen til Seiser Alm, på italiensk Alpe di Siusi. Dette er en svær høyfjellslette på ca 2000 meter over havet, og her finnes den største alpine blomsterengen i Europa, med en unik alpeflora. Det er 30 ulike løyper å velge i, så her har vi mange muligheter. Sammen med vår fjell-guide finner vi ut hva som passer best for gruppen etter erfaringer fra gårsdagen, innspill fra gruppen og aktuell værmelding for dagen. Uansett blir dagens vandring preget av vidstrakte panorama, vakker flora, aktive fjellstøler, beitende kyr og mektige fjell som reiser seg på alle kanter. Vi legger opp til ca 15 kilometers fottur i dag før vi returnerer til hotellet for deilig dusj, hvile og kveldens middag.





Dag 7: Torsdag 15. september 2022

Fjellvandring i Dolomittene - Langkofel og Plattkofel

Enda en dag skal vi få oppleve Dolomittenes mektige natur. Vi snører sko og gjør klar dagstursekken for en en spektakulær tur rundt områdets kjente tvillingtopper Langkofel og Plattkofel. Turen i dag er en rundtur i samme området som vi vandret i går. Den er ikke videre krevende, men det er en stigning på ca 400 meter underveis. På denne tar vi oss god tid, og unngår stress og unødvendig slit, og vil definitivt oppleve at vi får lønn for strevet. Dette er en flott vandring. Vi passerer Langkofelhütte, og etter stigningen kommer vi til Plattkofelhütte hvor vi kan få kjøpe oss mat og ta dagens lunsj. Lengden på dagens vandring er ca 16 km og er beregnet til ca 4,5 timers vandring. Tilbake på hotellet samles vi til avskjedsmiddag siden dette er siste kvelden på turen.





Dag 8: Fredag 16. september 2022

Transport til München og retur til Norge

Når dette programmet skrives, har vi som sagt ikke flytidene. Vi antar at det blir litt fritid om morgenen og at vi litt utpå dagen setter oss i bussen for å reise til flyplassen i München hvor vi går om bord i flyet som skal ta oss hjem til Norge og Gardermoen. Konkrete tidspunkter må vi komme tilbake til, – og alle påmeldte får selvsagt opplysninger om dette i god tid. Vi trenger drøyt 4 timer fra vårt hotell til flyplassen i München, og underveis stopper vi på et greit sted hvor vi kan få kjøpe oss lunsj.





Turpris fra kr 26.890 ,- per person i dobbeltrom.

Enkeltromstillegg: NOK 2 950 ,-

Tillegg for enkeltrom under hele oppholdet.



Turpris inkluderer:

• Flyreise Gardermoen - München - Gardermoen

• Del i dobbeltrom på gode hoteller i turistklasse

• Rundreise med utflukter og inngangsbilletter som oppgitt i dagsprogrammet

• Måltider bestående av daglig frokost + 5 middager og 2 lunsjer

• Pasjonsspillet i Oberammergau med setekategori 1

• Lokale byguider i München og Dachau konsentrasjonsleir

• Lokalkjent fjell-guide i Dolomittene

• Norsk reiseleder på hele rundturen



Prisen inkluderer ikke:

• Drikke til inkluderte måltider

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til lokale guider og sjåfører (beregnet til ca kr 450,- pr. pers)

• Billetter til aktuelle fjellheiser og gondolbaner i Dolomittene







NB! Spesielle vilkår gjelder for turer til Oberammergau.

Pasjonsspillet i Oberammergau organiseres av en egen organisasjon i Oberammergau kommune. Denne har monopol på hotellsenger i nærområdet, billetter til pasjonsspillet og middagsservering i pausen. Strenge regler for depositum og tidlige betalingsfrister gjør at det gjelder egne regler for våre turer til pasjonsspillet i Oberammergau 2022.



Ved bestilling faktureres et depositum på kr 5 000,- med forfall på 10 dager.

Restbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise.



Turprisene til Oberammergau er foreløpige inntil flyseter kan bestilles og bekreftes ca. 11 måneder før avreise. Vi må derfor ta forbehold om at oppgitt pris, kan endres før endelig fakturering. De pågående problemer rundt Covid-19, gjør det også komplisert å sette endelig pris før sommeren 2021.



For turer som inkluderer pasjonsspillet i Oberammergau gjelder følgende avbestillingsregler:

• Avbestilling frem til 14. oktober 2021 vil medføre et gebyr på kr 1 500,-

• Avbestilling fra 15. oktober til 66 dager før avreise medfører tapt depositum på kr 5 000,-

• Avbestilling fra 65 dager før og frem til avreise medfører 100 % betaling av reisen.

Vi anbefaler alle å tegne reise- og avbestillingsforsikring hos sitt forsikringsselskap før turen bestilles, slik at man er forsikret mot økonomisk tap dersom turen må avbestilles grunnet sykdom. Dersom Covid-19 situasjonen, mot formodning, skulle vedvare til sommeren 2022 og reisen ikke kan gjennomføres, refunderer The Vibe alle innbetalte beløp.

