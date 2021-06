Turteam: Jan Arild Holbek og Jan Magne Linnsund



Pasjonsspillet i Oberammergau skulle arrangeres i 2020 for 42. gang. Men da Covid-19 satte en stopper for reiseliv og arrangementer av denne typen, ble spillet utsatt til 2022. Pasjonsspillets historie startet med trettiårskrigen (1618-1648) som tilsynelatende var en religionskrig mellom protestantiske og katolske land, men i realiteten en rivalisering mellom Tyskland og Frankrike. Krigen førte til uår, hungersnød og epidemier. Befolkningen i store deler av de tysktalende smårikene ble bortimot halvert. Da byllepesten kom til Oberammergau tidlig i 1634, brøt panikken ut. Innbyggerne gav et løfte til Gud: Dersom landsbyen slapp unna pesten, skulle de fremføre et påskespill hvert tiende år. Historien forteller at pesten brått snudde. Bare to liv gikk tapt og de som var syke ble friske igjen. Innbyggerne holdt løftet sitt. Allerede samme år ble pasjonsspillet satt opp utenfor landsbykirken. Siden har det vært spilt 41 ganger. Over to tusen skuespillere, sangere, musikere og teknikere er i sving. Det er et krav at de skal være født og oppvokst i Oberammergau, eller ha bodd der i minst 20 år. Alt forberedes grundig, fra skuespillernes hår- og skjeggvekst til regi og sceniske løsninger. 14. mai 2022 åpnes sesongen. Oberammergau ønsker velkommen til fest, farger og folkeliv, men først og fremst til møtet med kristendommens sentrale fortelling, i en gedigen scenisk versjon.





Vårt mål for denne reisen er Oberammergau og pasjonsspillet der, men byen er også et spennende sted å besøke, ikke minst på grunn av kunsthåndverk, treskjæring og tradisjonen med fasademaling på husene med motiver fra eventyr og folklore. Det må også nevnes at nazistene påvirket og brukte pasjonsspillet i Oberammergau i sin kampanje mot jødene. Dette aspektet skapte betydelige problemer for Oberammergau som i etterkrigstiden har markert tydelig og gjentatt motstand mot nasjonalsosialistenes antijødiske misbruk av pasjonsspillet.

Jan Arild Holbek og Jan Magne Linnsund er reiseledere og fordeler roller og ansvar under reisen for at deltagerne skal få en best mulig reiseopplevelse. De gleder seg til å legge til rette for store opplevelser i Tyskland.







Dag 1: Fredag 12. august 2022

Fra Oslo til München

Vi flyr fra Gardermoen med kurs for München. På flyplassen venter bussen som tar oss inn til hotellet. Vi sjekker inn på Hotel Mercure München Messe og får litt tid før vi samles til felles middag.





Dag 2: Lørdag 13. august 2022

Pasjonsspillet i Oberammergau

I dag skal vi til Oberammergau. Etter frokost starter vi på den ca 1,5 timer lange bussturen som bringer oss til idylliske Oberammergau ved foten av Alpene. Vi er nå i Bayern som er den sørøstligste av de tyske delstatene med München som hovedstad. Bayern var i flere hundre år eget kongerike, og inngikk som en forbundsstat i Tyskland i 1871. Vi ankommer Oberammergau om formiddagen, og det blir tid til å se seg om i byen og spise lunsj før pasjonsspillet begynner om ettermiddagen kl 14:30. Vi gleder oss til en stor opplevelse som vanskelig kan beskrives med ord! Det er en tre timers pause midt i spillet. Denne benyttes til å sjekke inn på Hotel Alpenhof og spise middag. Så er vi tilbake i amfiet, som har plass til 4500 mennesker, for å se siste delen av pasjonsspillet. Det forventes å slutte kl 22:30. Hotellet vårt ligger ca 10 min. kjøretur fra teateret i Oberammergau.





Dag 3: Søndag 14. august 2022

Ettal Kloster og Neuschwanstein Slott

Med store opplevelser fra gårsdagen i hjerte og hode, kan det være greit å summe seg litt før vi tar fatt på dagens program. Vi tar oss god tid til frokost, før vi setter oss i bussen for en fem minutters kjøretur til benediktinerklosteret i Ettal. Klosteret ble grunnlagt av Ludvig IV av Det tysk-romerske riket i 1330 ved den viktigste handelsruten mellom Italia og Augsburg. Legenden om grunnleggelsen sier at Ludvigs hest knelte tre ganger på stedet den første kirken ble bygd. Dette skal ha skjedd på stedet hvor det nå står en statue av Jomfru Maria. Statuen var en gave fra Ludvig til hans nye kloster og ble snart et pilegrimsmål. Fra Ettal går turen videre til Neuschwanstein slott en liten time lenger vest. Dette er et av Europas mest berømte slott, og «modellen» for slottene i Disney’s eventyrverden. Det ble bygget av Ludwig II av Bayern i årene 1869-84. På grunn av sin beliggenhet ble slottet ikke ødelagt i de to verdenskrigene, og vi får derfor anledning til å se dette vakre byggverket i de tyske alpene. Før vi reiser videre, blir det anledning til å kjøpe seg litt mat i slottets «Café & Bistro». Vi gir et tidspunkt for avreise og vel om bord i bussen setter vi kurs for München og får et par timer på veien før vi er framme på Hotel Mercure München Messe hvor vi er kjent fra før. Vi sjekker inn på rommene våre og samles rundt middagsbordene om kvelden.





Dag 4: Mandag 15. august 2022

Retur til Norge fra München

Når dette programmet skrives, har vi som sagt ikke flytidene. Vi antar at det blir litt fritid om morgenen og at vi litt utpå dagen setter oss i bussen for å reise til flyplassen i München hvor vi går om bord i flyet som skal ta oss hjem til Norge og Gardermoen. Konkrete tidspunkter må vi komme tilbake til, – og alle påmeldte får selvsagt opplysninger om dette i god tid.





Turpris fra kr 17.890 ,- per person i dobbeltrom

Enkeltromstillegg: kr 2.580 ,-

Tillegg for enkeltrom under hele oppholdet.



Turprisen inkluderer:

• Flyreise Gardermoen - München - Gardermoen

• Del i dobbeltrom på gode hoteller i turistklasse

• Rundreise med utflukter og inngangsbilletter som oppgitt i dagsprogrammet

• Måltider bestående av daglig frokost + 3 middager

• Pasjonsspillet i Oberammergau med setekategori 1

• Norske reiseledere på hele rundturen



Prisen inkluderer ikke:

• Drikke til inkluderte måltider

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til lokale guider og sjåfører (beregnet til ca kr 250,- pr. pers)









NB! Spesielle vilkår gjelder for turer til Oberammergau:

Pasjonsspillet i Oberammergau organiseres av en egen organisasjon i Oberammergau kommune. Denne har monopol på hotellsenger i nærområdet, billetter til pasjonsspillet og middagsservering i pausen. Strenge regler for depositum og tidlige betalingsfrister gjør at det gjelder egne regler for våre turer til pasjonsspillet i Oberammergau 2022.



Ved bestilling faktureres et depositum på kr 5 000,- med forfall på 10 dager.

Restbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise.



Turprisene til Oberammergau er foreløpige inntil flyseter kan bestilles og bekreftes ca. 11 måneder før avreise. Vi må derfor ta forbehold om at oppgitt pris, kan endres før endelig fakturering. De pågående problemer rundt Covid-19, gjør det også komplisert å sette endelig pris før sommeren 2021.



For turer som inkluderer pasjonsspillet i Oberammergau gjelder følgende avbestillingsregler:

Avbestilling frem til 14. oktober 2021 vil medføre et gebyr på kr 1 500,-

Avbestilling fra 15. oktober til 66 dager før avreise medfører tapt depositum på kr 5 000,-

Avbestilling fra 65 dager før og frem til avreise medfører 100 % betaling av reisen.

Vi anbefaler alle å tegne reise- og avbestillingsforsikring hos sitt forsikringsselskap før turen bestilles, slik at man er forsikret mot økonomisk tap dersom turen må avbestilles grunnet sykdom. Dersom Covid-19 situasjonen, mot formodning, skulle vedvare til sommeren 2022 og reisen ikke kan gjennomføres, refunderer The Vibe alle innbetalte beløp.