Turteam: Helge Simonnes og Jon Espeland



Pasjonsspillet i Oberammergau skulle arrangeres i 2020 for 42. gang. Men da Covid-19 satte en stopper for reiseliv og arrangementer av denne typen, ble spillet utsatt til 2022. Pasjonsspillets historie startet med trettiårskrigen (1618-1648) som tilsynelatende var en religionskrig mellom protestantiske og katolske land, men i realiteten en rivalisering mellom Tyskland og Frankrike. Krigen førte til uår, hungersnød og epidemier. Befolkningen i store deler av de tysktalende smårikene ble bortimot halvert. Da byllepesten kom til Oberammergau tidlig i 1634, brøt panikken ut. Innbyggerne gjorde et løfte til Gud: Dersom landsbyen slapp unna pesten, skulle de fremføre et påskespill hvert tiende år. Historien forteller at pesten brått snudde. Bare to liv gikk tapt og de som var syke ble friske igjen. Innbyggerne holdt løftet sitt. Allerede samme år ble pasjonsspillet satt opp utenfor landsbykirken. Siden har det vært spilt 41 ganger. Over to tusen skuespillere, sangere, musikere og teknikere er i sving. Det er et krav at de skal være født og oppvokst i Oberammergau, eller ha bodd der i minst 20 år. Alt forberedes grundig, fra skuespillernes hår- og skjeggvekst til regi og sceniske løsninger. 14. mai 2022 åpnes sesongen. Oberammergau ønsker velkommen til fest, farger og folkeliv, men først og fremst til møtet med kristendommens sentrale fortelling, i en gedigen scenisk versjon.





Vårt mål for denne reisen er Oberammergau og pasjonsspillet der. I tillegg inviterer vi til musikalske og kulturelle opplevelser i nærområdene i Slovakia, Østerrike og Tyskland. I Bratislava spaserer vi i den maleriske gamlebyen. I Wien vil vi se på barokken som stilperiode innen arkitektur og malerkunst. I Salzburg er Mozart det naturlige tema, med konsert og middag på Hohensalzburg slott. Programmet i Oberammergau er først og fremst knyttet til spillet, men byen er også et spennende sted å besøke, ikke minst på grunn av kunsthåndverk, treskjæring og tradisjonen med fasademaling på husene med motiver fra eventyr og folklore. Det bør også nevnes at nazistene påvirket og brukte pasjonsspillet i Oberammergau i sin kampanje mot jødene. Dette aspektet skapte betydelige problemer for Oberammergau som i etterkrigstiden har markert tydelig og gjentatt motstand mot nasjonalsosialistenes antijødiske misbruk av pasjonsspillet.

Helge Simonnes er tidligere sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land.

Jon Espeland er turprodusent og reiseleder i The Vibe.

Helge og Jon fordeler roller og ansvar under reisen for at deltagerne skal få en best mulig reiseopplevelse. De gleder seg til å legge til rette for store opplevelser på denne turen.











Dag 1: Onsdag 18. mai 2022

Fra Oslo til Bratislava

Vi flyr fra Gardermoen med kurs for Slovakias hovedstad Bratislava. På flyplassen venter bussen som tar oss inn til hotellet. Vi sjekker inn på Hotel Mercure Bratislava Centrum og får litt tid før vi samles til felles middag.



Dag 2: Torsdag 19. mai 2022

Dagstur til Wien

Avstanden fra Bratislava til Wien er bare 65 km, og felles for begge byene er at Donau renner gjennom dem. Og nettopp derfor blir Donau vårt veivalg til Wien i dag. Båtturen tar 90 minutter og gir oss en helt annen opplevelse enn motorveien. Wiens historie strekker seg til ca 2000 f.Kr. Byens plassering ved Donau, fjellene Wienerwald og det sentraleuropeiske slettelandet la grunnlaget for en handelsplass som utviklet seg til en europeisk metropol og et dominerende maktsentrum. I romertiden var Wien en befestet leir som dekket det meste av dagens bysentrum. I 1278 ble den hovedstad i det habsburgske rike (senere Østerrike-Ungarn), noe den var frem til slutten av første verdenskrig. Dette medførte at Wien i dag er mye større og mer praktfull som hovedstad enn det nåværende Østerrikes størrelse skulle tilsi. Hele den indre byen finnes på UNESCO’s liste over verdens kulturarv. Byen ble utsatt for store ødeleggelser under andre verdenskrig, men gjenoppbygget etter krigen. Vi gleder oss til en dag i denne historiske byen. Om formiddagen planlegger vi sightseeing, bl.a. med besøk på slottet Schönbrunn og andre severdigheter. Deretter blir det tid til lunsj og fritid om ettermiddagen, før vi tar landeveien tilbake til Bratislava hvor kvelden er satt av til egen disposisjon. Og de som har lyst, blir med reiselederne på en lokal restaurant for en deilig middag.





Dag 3: Fredag 20. mai 2022

Sightseeing i Bratislava og videre til Salzburg

Etter frokost skal vi bli kjent med Bratislava som fra 1919 var en del av Tsjekkoslovakia. Men da de to landene skilte lag i 1993, ble Bratislava hovedstad i det selvstendige Slovakia. I over tusen år, fra 907 til 1918 var byen en del av Ungarn, og under navnet Pozsony var den hovedstad i kongedømmet Ungarn fra 1536 til 1784. Vi besøker Hrad Devín (hrad = slott) hvor elvene Donau og Morava flyter sammen og danner grensen til Østerrike. Og vi rusler rundt i den maleriske gamlebyen som gjenspeiler innflytelse fra ungarere, tyskere (østerrikere), slovaker, jøder og sigøynere gjennom århundrene. Det blir tid til å spise lunsj før vi setter oss i bussen for å kjøre ca tre timer til Salzburg, byen som kanskje først og fremst er kjent for sin store musikalske sønn Wolfgang Amadeus Mozart og filmen Sound of Music. Salzburg ligger særdeles vakkert til, med Alpene i bakgrunnen og festningen Hohensalzburg fra 1000-tallet på en høyde midt i bylandskapet. Vi sjekker inn på FourSide Hotel og samles til felles middag om kvelden.





Dag 4: Lørdag 21. mai 2022

Hele dagen i Salzburg

Etter frokost samles vi til en gjennomgang av pasjonsspillet som vi skal se i morgen. Deretter blir det tilbud om en kort fottur i alpelandskapet for de som har lyst. Dagens lunsj tar vi på egenhånd og om ettermiddagen blir det sightseeing i Salzburg. Byen hørte opprinnelig til Bayern og det var de store saltforekomstene, særlig i Hallstadt (80 km inn i fjellene) som har gitt den sitt navn. Vi får med oss de viktigste severdigheter og tar pulsen på denne spennende byen. Om kvelden blir det Mozart Concert & Dinner på Hohensalzburg slott. Hohensalzburg ligger på en høyde over byen og et av Europas største festningsanlegg fra tidlig middelalder. Her får vi høre musikk fra Mozart i omgivelser med historisk sus.





Dag 5: Søndag 22. mai 2022

Fra Salzburg til Oberammergau



I dag skal vi til Oberammergau. Det betyr ca 2,5 timers busstur, og vi må være framme i god tid til pasjonsspillet begynner om ettermiddagen kl 14:30. Vi tar lunsj underveis, og gleder oss til en stor dag som topper opplevelsene på turen! Det er en tre timers pause midt i spillet. Denne benytter vi til å sjekke inn på Das Posch Hotel* og spise middag. Så er vi tilbake i amfiet, som har plass til 4500 mennesker, for å se siste delen av pasjonsspillet. Det forventes å slutte kl 22:30.





Dag 6: Mandag 23. mai 2022

Fritid i Oberammergau og avreise fra München

Med store og overveldende opplevelser fra pasjonsspillet i ferskt minne, og forhåpentligvis en god natts søvn, samles vi til en velsmakende frokost. Så satser vi på at det blir litt fritid til å se seg rundt i nærområdet. Programmet denne dagen vil avhenge av flytider som ikke er på plass når programmet skrives. Oberammergau er en forholdsvis liten by i Garmisch-Partenkirchen-distriktet i Bayern i Tyskland. Byen har ca 5 500 innbyggere er først og fremst berømt for sitt pasjonsspill, men også for sine treskjærere og NATO-skolen som ligger der. Dersom det blir tid, vil reiselederne legge til rette for valgfrie felles aktiviteter før avreisen til flyplassen i München. Dit tar det ca halvannen time, og som vanlig på flyplasser må vi være ute i god tid for å sjekke inn og gjøre oss klar for flyturen tilbake til Norge. Vi forventer å være tilbake på Gardermoen i kveldingen.





Turpris fra kr 23.980 ,- per person i dobbeltrom

Enkeltromstillegg: kr 3.250 ,-

Tillegg for enkeltrom under hele oppholdet.

Turprisen inkluderer:

• Flyreise Gardermoen - Bratislava og München - Gardermoen

• Del i dobbeltrom på gode hoteller i turistklasse

• Rundreise med utflukter og inngangsbilletter som oppgitt i dagsprogrammet

• Måltider bestående av daglig frokost + 4 middager og 2 lunsjer

• Lokale byguider i Bratislava, Wien og Salzburg

• Mozart-konsert i Salzburg

• Båt på Donau fra Bratislava til Wien (forbehold om høy nok vannstand)

• Pasjonsspillet i Oberammergau med setekategori 1

• Norske reiseledere på hele rundturen

Turprisen inkluderer ikke:

• Drikke til inkluderte måltider

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til lokale guider og sjåfører (beregnet til ca kr 450,- pr. pers)





NB! Spesielle vilkår gjelder for turer til Oberammergau:

Pasjonsspillet i Oberammergau organiseres av en egen organisasjon i Oberammergau kommune. Denne har monopol på hotellsenger i nærområdet, billetter til pasjonsspillet og middagsservering i pausen. Strenge regler for depositum og tidlige betalingsfrister gjør at det gjelder egne regler for våre turer til pasjonsspillet i Oberammergau 2022.



Ved bestilling faktureres et depositum på kr 5 000,- med forfall på 10 dager.

Restbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise.



Turprisene til Oberammergau er foreløpige inntil flyseter kan bestilles og bekreftes ca. 11 måneder før avreise. Vi må derfor ta forbehold om at oppgitt pris, kan endres før endelig fakturering. De pågående problemer rundt Covid-19, gjør det også komplisert å sette endelig pris før sommeren 2021.



For turer som inkluderer pasjonsspillet i Oberammergau gjelder følgende avbestillingsregler:

Avbestilling frem til 14. oktober 2021 vil medføre et gebyr på kr 1 500,-

Avbestilling fra 15. oktober til 66 dager før avreise medfører tapt depositum på kr 5 000,-

Avbestilling fra 65 dager før og frem til avreise medfører 100 % betaling av reisen.

Vi anbefaler alle å tegne reise- og avbestillingsforsikring hos sitt forsikringsselskap før turen bestilles, slik at man er forsikret mot økonomisk tap dersom turen må avbestilles grunnet sykdom. Dersom Covid-19 situasjonen, mot formodning, skulle vedvare til sommeren 2022 og reisen ikke kan gjennomføres, refunderer The Vibe alle innbetalte beløp.