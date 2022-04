Turteam: Jan Arild Holbek og Jan Magne Linnsund



På denne turen kombinerer vi pasjonsspillet med fine dager ved Gardasjøen i Italia. Vi flyr fra Norge til Milano og kjører derifra rett øst-over til Italias største innsjø, Gardasjøen. Her skal vi bo i 4 netter ved den sørlige enden av sjøen i den lille byen Desenzano. Det blir utflukter til Venezia og Verona samt båttur på sjøen under oppholdet vårt i Italia.



Vi setter så kursen nordover mot Oberammergau. Vi krysser grensen til Østerrike over det mektige Brenner-passet, passerer vintersportsbyen Innsbruck og videre over grensen til Tyskland. Vi skal bo i to netter i ett av de små tettstedene like ved Oberammergau. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før forestillingene starter kl. 14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss med tilbake til hotellet vårt. Neste dag besøker vi blant annet Ludvig den 2. sitt slott, Linderhof før vi setter kusen mot München hvor vi skal ha siste overnatting sør for byen. Flyavgang tilbake til Oslo neste dag.



Turpris ca. pris: 22.950,-

Totalt antall reisedager: 8

Enkeltromstillegg kr 2.500

Alle prisene på våre Oberammergauturer er estimerte priser. Disse prisene ble fastsatt sommeren 2020. Flybilletter og andre transportmiddel for 2022 var da ikke lagt ut for salg. Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert turprogram sendes ut når endelig turpris er fastsatt i 2022.





Turprisen inkluderer:

• Reisen Oslo - München og Milano - Oslo *

• Overnatting med halvpensjon

• Transport, inngang, guiding og billetter iht program

• Tekstbok

• Reiseledertjenester fra norsk turteam

* Evt. tilslutning fra andre byer tilbys når flyrutene er klare.



Prisen inkluderer ikke:

• Øvrige måltider

• Drikke

• Tips

• Reiseforsikring

