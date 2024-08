Den nyåpnede kunstsiloen i Kristiansand huser den store kunstsamlingen som Nikolai Tangen har donert. Bygget er et kunstverk i seg selv. «Imponerende», «et must å besøke», «et eventyr av et hus», er noen av tilbakemeldingene fra de som allerede har vært der

Pris for turen er kroner 1980. Dette inkluderer reise, alle billetter, enkel lunsj og middag med dessert/kaffe.

Besøket i Kristiansand avsluttes med omvisning i Ansgarskolens kapell der det blir anledning å se arbeider av kunstneren Kjell Nupen.

Avreise med moderne og behagelig buss fra Larvik klokka 10.00 (tilpasset ankomsttid for tog fra Oslo). Tilbake i Larvik senest klokka 2015. Tog til Oslo ca 20.30.





REISELEDERE: Jostein Gjærum og Helge Simonnes

PÅMELDING: Teknisk arrangør er LB-Tur AS. Påmelding kan gjøres på Tlf.: +47 359 96 555 eller e-post: Lbtur@lbtur.no