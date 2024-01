Reiseledere: Eyvind Skeie og Jon Espeland



Vi inviterer til spennende og gode dager i Italia. Vi skal bo tre netter på Hotel Verona, og får anledning til å gjøre oss godt kjent i denne byen, som står på Unesco sin verdensarv-liste. I tillegg til «Aida» blir det også mulig, mot pristillegg, å oppleve «Carmen» av Georges Bizet, og/eller ta en dagstur til Venezia. Den fjerde dagen drar vi til byen Desenzano ved Gardasjøen, hvor det bli fellesskap med avkobling og tilkobling. Reiseleder Eyvind Skeie vil underveis komme med bakgrunnsstoff og innspill, både om operaforestillingene og om kunst og historie fra denne delen av Italia. Innspillene vil komme gjennom dagen, når dagsprogrammet tillater det. Det blir også rikelig med fritid, med mulighet for kortere eller lengre turer, til lands og til vanns. Vi satser på inspirasjon og turglede!





Dag 1: onsdag 21. august 2024

Oslo - Verona



Vi flyr med Norwegian fra Gardermoen om ettermiddagen kl. 17:40* og ankommer flyplassen i Milano om kvelden. Her venter bussen som tar oss til Verona hvor vi skal bo 3 netter. Vi har valgt å bo sentralt i Verona med 5 minutters spasertur til Arena di Verona. Det er selvsagt dyrt å bo så sentralt, men vi synes opplevelsen og gangavstand til gamlebyen gir valuta for pengene. Vi sjekker inn på Hotel Verona og ser fram til spennende dager i en by som står på Unesco sin verdensarvliste.



* Flytidene kan endres og vi kommer tilbake til endelige tider i god tid før avreise. Hvis du/dere ønsker tilslutning fra andre byer i Norge, så skriv dette under «Kommentarer» nederst i påmeldingsskjema.





Dag 2: torsdag 22. august 2024

Verona med operaen Aida på Arena di Verona



Vi har hele dagen i Verona og starter dagen med en byvandring hvor vi gjør oss kjent i gamlebyen med sine sjarmerende gater og gamle bygninger, og som er rammen rundt Shakespeares Romeo og Julie. Midt i byen, på Piazza Bra, ligger det gamle romerske amfiteateret. Om Colosseum i Roma er imponerende, så er Arena di Verona det enda mer. Der Colosseum framstår som en ruin, er Arena di Verona praktisk talt intakt. Og det til tross for at det er 50 år eldre enn Colosseum! Det er en mektig og imponerende scene for operafestspillene som arrangeres hver sommer. Det er rikelig med restauranter i gangavstand fra hotellet. Vi har ikke lagt inn felles lunsjer og middager. Det blir som regel alltid dyrere med forhåndsbestilte måltider enn å kjøpe dem direkte underveis. Men vi legger til rette for at alle som vil skal kunne spise samlet. Reiselederne organiserer dette og informerer fra dag til dag. Vi er opptatt av at turene skal være inkluderende og at de som reiser alene skal kjenne seg ivaretatt og verdsatt. Om kvelden er det klart for Aida av komponisten Giuseppe Verdi, - en av verdens mest kjente og spilte operaer. Det er en gedigen opplevelse å se den på amfiteateret i Verona! Eyvind Skeie vil fortelle om bakgrunnen for Aida og gå gjennom hele librettoen, så vi skal være godt forberedt til kveldens forestilling. Handlingen foregår i det antikke Egypt, og er en unik kombinasjon av vakker musikk og sang og kulisser som man knapt kan forestille seg. Dette er en opplevelse på øverste hylle, og vi har gode nummererte billetter! Forestillingen starter kl. 21:00 , forhåpentligvis under en vakker stjernehimmel inn i den svale natten. Etter forstillingen spaserer vi til vårt hotell i nabolaget.





Dag 3: fredag 23. august 2024

Verona. Valgfri tur til Venezia. Tilbud om operaen Carmen på Arena di Verona om kvelden



Vi har hele dagen til disposisjon i Verona. Det er fortsatt mye å se og gjøre i byen, men de som har lyst kan bli med på en tur til Venezia. Denne er ikke inkludert i prisen, men vi legger til rette med togbilletter og byvandring. Det tar ca 1 ½ time med toget, og vi ankommer stasjonen helt inne i Venezia by og vandrer sammen til den berømte Markus-plassen. Vi er tilbake igjen i god tid dersom noen denne kvelden vil se Carmen av Georges Bizet. Etter Aida er Carmen den mest etterspurte operaen i festivalen. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du /dere ønsker å se Carmen. Det koster kr 2 350,- med gode nummererte sitteplasser. Venezia-turen tar vi opp bestilling på underveis. Vi har satt opp turen til Venezia og operaforestillingen «Carmen» som ekstra, for at turen i utgangspunktet ikke skal bli for dyr. De som ikke vil prioritere dette, vil ha en fin dag i Verona. Eyvind Skeie vil også gjennomgå «Carmen», med bakgrunn og libretto, så vi skal være godt forberedt også til denne opplevelsen. I Venezia skal vi se Markus-plassen, med inngang til katedralen for de som vil, og vandre omkring og gjøre oss kjent med denne vakre og historisk så viktige byen.





Dag 4: lørdag 24. august 2024

Fra Verona til Desenzano



Etter frokost går turen til Desenzano ved Gardasjøen, en sjarmerende og pittoresk by med gode restauranter, hyggelige butikker og en tiltalende atmosfære. Kjøreturen er en liten time og Desenzano ligger sør ved Gardasjøen som strekker seg seks mil nordover inn mellom fjellene der Alpene stiger opp fra slettelandet. Byen blir vårt utgangspunkt for store opplevelser fram til tirsdag. Vi skal bo tre netter på Hotel Bonotto. Også her har vi valgt å bo sentralt i kort gangavstand til sentrum. De som har vært med oss før, har likt seg særdeles godt i Desenzano. Det er absolutt en innbydende og gjestfri by, - Italia på sitt beste! Under dagene i Desenzano vil Eyvind Skeie ha noen innspill til inspirasjon for deltakerne. Det kan være innspill fra teaterhistorie, bildekunst, arkitektur eller italiensk historie, men også noe fra Eyvinds egen produksjon av dikt og salmer. Ikke for mye, men heller ikke for lite! Om mulig, vil vi også invitere til korte vandringer i nærområdet.





Dag 5: søndag 25. august 2024

Fridag i Desenzano. Tilbud om båttur i Sirmione



Dagen er i utgangspunktet satt av til egentid. Men etter frokost inviterer reiselederne på båttur til middelalderbyen Sirmione. Denne særegne byen er anlagt i tilknytning til det storslagne «Castello Scaligero» som den mektige Scala-familien bygde på 1300-tallet. Familien var lokalisert i Verona og regjerte over det som i dag er regionen Veneto. De bygde flere slott og festninger, og deriblant slottsfestningen i Sirmione som er meget godt bevart og vedlikeholdt. Men om man ikke har lyst til å gjøre annet enn å slappe av og nyte livet, så kan man det. Det er ikke langt fra hotellet til nærmeste badestrand og på hotellet er det et lite badebasseng og solstoler. Så her er det bare å kose seg, enten man vil roe ned eller rusle rolig på italiensk vis og ta seg en kaffekopp eller en «gelato» på nærmeste iskrembar.





Dag 6: mandag 26. august 2024

Fridag i Desenzano med mulighet for utflukter



Denne dagen er også til fri disposisjon. Men avhengig av vær og temperatur, vil reiselederne legge opp til en frivillig utflukt også i dag. Dette vil det bli orientert nærmere om underveis, og vi vil se an hva det er interesse for i gruppen. Alternative aktiviteter kan være dagstur til fjelltoppen Montebaldo lenger nord på østsiden av Gardasjøen, eller en tur til det hengende klosteret «Madonna della Corona» som også ligger lenger nord på østsiden av sjøen.





Dag 7: tirsdag 27. august 2024

Hjemreise fra Milano

Etter frokost pakker vi koffertene og gjør oss klar til hjemreise. Det er drøyt 2 timers kjøretur og vi må være på flyplassen ca kl 12:00 for innsjekking og flyavgang med Norwegian kl 14:00. Forventet ankomst på Gardermoen er kl. 16:40*.

* Flytidene kan endres og vi kommer tilbake til endelige tider i god tid før avreise. Hvis du/dere ønsker tilslutning fra andre byer i Norge, så skriv dette under «Kommentarer» nederst i påmeldingsskjema.





Turpris pr. person: kr 22.980,-

Enkeltromstillegg kr 7.950,-



Turpris inkluderer:

• Flyreise med Turkish Airlines t/r Gardermoen

• Overnatting i dobbeltrom på gode turisthoteller med sentral beliggenhet

• Nummererte billetter med god plassering til Aida på Arena di Verona

• Måltider, program og transport som oppgitt i dagsprogrammet

• Norske reiseledere på hele turen



Turpris inkluderer ikke:

• Nummererte billetter til Carmen, bestilles separat (kr 2 190,-)

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips underveis anslått til € 25,- per person