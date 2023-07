To-dagers tur til sommerskjønne Stavern og Larvik

Opplevelser i kø:

• Besøk på prestegården der Hanna Winsnes laget sin berømte kokebok.

• Middelalderkirken Tanum, som ligger rett ved prestegården.

• Stavern med omvsining på Frediksvern festning og kirke

• Kyststien i Stavern – kort vandring

• Minnesmerket for sjøfolk som har mistet livet på havet

• Idylliske Nevlunghavn

• Bøkeskogen i Larvik

• Overnatting og middag på ærverdige Wassilioff hotell i Stavern

Vi begynner vår tur i Larvik på Herregården fra 1600-tallet, der Gyldenløves barokkhage skal gjenoppbygges.

Deretter spiser vi lunsj i den vakre Bøkeskogen på kafeen der. Så drar vi ned på Tollerodden

med Larvik kirke og Larvik første tollbod, Colin Archers barndomshjem.

Deretter besøker vi den fredete Tanum prestegård der Hanna Winsnes laget sin berømte husholdningsbok. Like ved ligger middelalderkirken Tanum. Tidligere riksantikvar, nå sorenskriver Jørn Holme bor på prestegården, og han guider oss begge steder. Han tar oss med til Stavern og den maritime kulturarenaen Fredriksvern Verft og festning fra 1750-tallet. Like ved ligger marinekirken Fredriksvern og Minnesmerket for norske sjøfolk som mistet livet på havet. Vi avslutter dagen med middag og overnatting på ærverdige Wassilioff hotell i Stavern.

Dagen etter tar bussen oss med til nydelige Nevlunghavn og den kjente natur- og kulturminneseverdigheten Mølen.

Følgende måltider er inkludert i prisen: Lunsj og middag dag 1, frokost og lunsj dag 2. Buss går fra Oslo sentrum klokka 10.00. Reisende kan gå på i Sandvika, Asker og Drammen. Buss er tilbake i Oslo senest klokka 18.00 dag 2.

Pris pr. person: kr 3.950,-





TURLEDER: Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes



PÅMELDING Begrenset antall plasser. Teknisk arrangør er the Vibe. Påmelding kan gjøres på Anne Lise Økland, på e-post til anne.lise.okland@vl.no eller telefon 928 58 318.