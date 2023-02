Turteam: Jan Arild Holbek og Jan Magne Linnsund



Storbyen Lisboa kombinert med pittoreske småbyer og verdensarvsteder. Bli med på vår spennende nye tur til Portugal der det blir mange utflukter, men også god tid til avslapning eller til å utforske området på egenhånd.



Vi flyr direkte fra Gardermoen til Lisboa. I syv netter bor vi godt på Hotel Londres i den lille byen Estoril som tidligere var en typisk fiskerlandsby. Nå er dette en velstående strandby på «den portugisiske rivieraen». Herifra blir det utflukter med buss og lokalguide til Lisboa, og andre byer og severdigheter i området. Det blir også tid til å oppleve byen vi bor i med sine flotte strender og pittoreske bysentrum. Hver kveld blir det middag og samling på hotellet.







Dag 1 - Onsdag 11. oktober: Norge – Lisboa – Estoril

Flyavgang med Norwegian fra Oslo kl 14.50. (Mulig med tilslutning og gjennomgående flybilletter fra andre byer i Norge) Ankomst Lisboa kl 18.00. Fra flyplassen i Lisboa blir det busstransport, en knapp times kjøretur vestover langs kysten til den lille byen Estoril som ligger på den portugisiske rivieraen. Estoril er en eksklusiv ferieby som ligger ca 25 km vest for Lisboa. Her skal vi bo i syv netter på Hotel Londres. Hotellet ligger sentralt, ca 400 meter fra den kjente Tamariz stranden med det kjente kasinoet. Det er utendørs basseng på hotellet*, så her ligger alt godt til rette til et fint opphold. Middag og velkomstsamling på hotellet om kvelden.



Dag 2 - Torsdag 12. oktober: Lisboa

Det blir utflukt til storbyen Lisboa, en av Europas eldste hovedsteder som ligger 25 km fra Estoril. Byen har en fin sammensetning av gammelt og nytt og vi får blant annet oppleve mange av de flotte monumentene og vandre i de koselige brosteinsbelagte gatene. Et kaffestopp der vi får smake på lokalt bakverk hører også med. Vi får en guidet rundtur med lokalguide. Lunsj og tid til å utforske byen på egenhånd om ettermiddagen. Buss tilbake til hotellet hvor det blir felles middag og samling.



Dag 3 - Fredag 13. oktober: Sintra og Cabo da Roca

Etter frokost kjører vi ca 25 km rett nordover til fjellbyen Sintra, eventyrbyen på UNESCOS verdensarvliste. Det blir tid til å vandre i byen og besøke noen av de mange butikkene som tilbyr lokale håndverksprodukter. Vi kjører så videre ut til kysten og til Cabo da Roca, det vestligste punktet på Europas fastland. Her kan vi nyte den spektakulære utsikten over Atlanterhavet. Turen tilbake til Cascais går via Estoril kysten. Middag og samling på hotellet om kvelden.



Dag 4 - Lørdag 14. oktober: Obidos – Alcobaca - Nazare

Denne dagen skal vi på utflukt nordover i landet. Første stopp blir i den lille middelalderbyen Obidos. Byen som ligger omringet av bymuren har tradisjonelle hvitkalkede hus med små balkonger og et imponerende slott fra middelalderen. Vi skal videre til den lille byen Alcobaca og besøke klosterkirken som står på UNESCOS verdensarv liste. Siste stopp denne dagen er i den fargerike fiskerlandsbyen Nazaré. Byen ligger ved en praktfull strand i en bukt med store klipper over. På alle stoppene denne dagen blir det tid til å vandre litt på egenhånd for å kjøpe seg lunsj, prøve lokale delikatesser og se litt på alle de flotte håndverksproduktene dette området er så kjent for. Tilbake på hotellet om kvelden blir det middag og samling.



Dag 5 - Søndag 15. oktober: Fridag

Denne dagen har du til egen disposisjon. Noen vil kanskje slappe av ved bassenget* eller på stranda. Vi kan også anbefale en spasertur langs strandpromenaden til den gamle fiskerlandsbyen, nå en moderne turistby, Cascais som ligger ca 2 km vest for Estoril. Det er også mulig å ta toget til Lisboa dersom dere ønsker å se med av hovedstaden. Reiselederne hjelper dere med forslag til utflukter og er tilgjengelige for dere denne dagen. Om kvelden møtes vi til samling og middag på hotellet.



Dag 6 - Mandag 16. oktober: Evora

Dagens utflukt går østover til middelalder- og verdensarvbyen, Evora. Provinsen vi i dag skal besøke er mest kjent for sin kork og vinproduksjon. På veien kjører vi gjennom store skoger med korkeiker. Portugal står for mer enn 50% av verdens korkprodukjson og i Evora er utvalget stort av produkter laget av kork. Ut og inn av Lisboa krysser vi elven Tajo over to særegne og kjente broer. Den ene veien kjører vi over den over 17 km lange Vasco da Gama broen, Europas lengste brokonstruksjon. Den andre veien kjører vi over hengebroen, 25. april broen. Tilbake i Estoril kan du tilbringe ettermiddagen ved bassenget på hotellet eller vandre langs den flotte strandpromenaden. Middag og samling på hotellet om kvelden.



Dag 7 - Tirsdag 17. oktober: Fridag

Denne dagen har du til egen disposisjon. Noen vil kanskje slappe av ved bassenget* eller på stranda. Vi kan også anbefale en spasertur langs strandpromenaden til den gamle fiskerlandsbyen, nå en moderne turistby, Cascais som ligger ca 2 km vest for Estoril. Det er også mulig å ta toget til Lisboa dersom dere ønsker å se med av hovedstaden. Reiselederne hjelper dere med forslag til utflukter og er tilgjengelige for dere denne dagen. Om kvelden møtes vi til samling og middag på hotellet.



Dag 8 - Onsdag 18. oktober: Estoril – Lisboa - Norge

Turens siste dag er kommet. Vi har hele dagen til rådighet i Estoril området før vi utpå ettermiddagen blir hentet av bussen som kjører oss til flyplassen. Flyavgang med Norwegian kl 18.45. Vi flyr direkte til Gardermoen, ankomst kl 23.35. (Tilslutning til andre byer i Norge blir neste morgen siden det er så sen ankomst til Gardermoen. Plussreiser er behjelpelig med overnatting på hotell på Gardermoen for de som ønsker det.)

* Det er usikkert om bassenget er åpent så sent i sesongen. Dette varierer fra år til år alt etter værforholdene.





Turpris fra Oslo Kr 17.450,-

Tillegg for enkeltrom : kr 3.600,-

Tillegg for tilslutning fra andre byer i Sør-Norge kr 1.500,-

På grunn av sen ankomst til Oslo på hjemreisen blir det tilslutning til andre byer neste dag. Plussreiser kan være behjelpelig med bestilling av overnatting på Gardermoen

Turpris inkluderer:

• Fly Oslo-Lisboa tur/retur

• 7 overnattinger med frokost og middag

• Transport og lokalguide ihht. programmet

• Reiseledertjenester



Ikke inkludert:

• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Tips til lokal guide og sjåfør



Forbehold og merknader:

• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.

• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.

• Turprisen er regnet ut fra dagens valutakurser og priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, økte valutakurser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.