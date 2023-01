Turteam: Erling RImehaug og Kjell Harald Otterlei



Å gå pilegrimstur til Røldal, er noe folk har gjort helt siden middelalderen, og til langt utpå 1800-tallet. Bare pilegrimsvandring til Nidaros har vært mer populært her i landet.

Målet med å gå til Røldal, bygger på en helt spesiell historie. – Historien forteller at på spesielle dager svettet krusifikset i stavkirken i Røldal. Pilegrimene tok da et linklede og tørket av svetten, og la så kledet på et vondt kne, eller på hodet til en syk bestemor, som så ble leget.





Dag 1 - Mandag 3. juli:

Ankomst Morgedal. Kl. 18.00 Middag på Morgedal Hotell. Overnatting Morgedal hotell.



Dag 2 - Tirsdag 4. juli:

Etappe: Morgedal - Øyfjell. Lengde: 21 km. Relativ hard etappe. Fjell og skogsterreng.

Kl. 07.00 Frokost

Kl. 08.00 Avmarsj fra Morgedal

Kl. 19.00 Ankomst Øyfjell

Kl. 20.00 Middag

Overnatting Morgedal hotell. Starter bratt opp lia i Morgedal, langs vei. Stigninga er på nesten 400 meter. Oppe på heia er det slutt på veien. Terrenget videre er skog og myr med et stykke grusveg midt i. Kupert terreng. Siste delen går langs bygdeveg ned mot Øyfjell. Etappen går gjennom idylliske områder med tjønner og vatn.



Dag 3 - Onsdag 5. juli:

Etappe: Øyfjell – Åmot. Lengde: 18 km. Lett etappe, en del asfalt.

Kl. 08.00 Frokost

Kl. 09.00 Avmarsj

Kl. 16.00 Ankomst Åmot

Ca kl. 19.00 Middag

Overnatting Groven camping. Starten går langs bygdeveien, deretter fylkesvei. Vi tar så av fra denne og går inn i skog og myrterreng. Så ut på fylkesveg igjen. Avstikker fra denne på vei nedover mot Hylland. Kommer ut på fylkesveien og følger denne til riksveg 37 og denne fram til Hyllandsfoss camping, videre langs vei og gang-sykkelsti ned mot Åmot sentrum.



Dag 4 - Torsdag 6. juli:

Etappe: Åmot - Mjonøy. Lengde: 18 km. Middels hard etappe. Skiftende terreng.

Kl. 08.00 Frokost

Kl. 09.00 Avmarsj

Kl. 16.00 Vinje kirke

Ca kl. 19.00 Ankomst Mjonøy

Kl. 20.00 Pilegrimsmiddag

Overnatting Groven camping. Fra Åmot sentrum til Vinje kirke går en for det aller meste langs den idylliske gamle riksveien frå 1840-åra. Bare små strekninger på E134 fra Vinje kirke går en langs bygdevei i lia ovenfor europaveien. Deretter langs E134 fram til Mjonøy. Den totale stigningen er ikke stor, men Vinje Bakkane kan være relativt tunge å gå.



Dag 5 - Fredag 7. juli:

Etappe: Mjonøy – Haukeli/Edland. Lengde: 23 km. Lett terreng. En del asfalt og grusveier.

Kl. 08.00 Frokost

Kl. 09.00 Avmarsj fra Mjonøy

Ca. kl. 14.30 Rastepause Grunge kirke. Omvising

Kl. 19.00 Middag

Overnatting Vågslidtun hotell. Fra Mjonøy er det stort sett bygdeveier fram til Grungedal. Gjennom Grungedal går veien en del i utmark, men på den gamle riksveien og E134 kan trafikken være stor. Gå på utsiden av autovernet der det er mulig. Mange idylliske steder å hvile og bade.



Dag 6 - Lørdag 8. juli:

Etappe: Haukeli/Edland – Vågslid. Lengde: 19 km. Relativt hard etappe. Skogs- og fjellterreng.

Kl. 08.00 Frokost

Kl. 09.00 Avmarsj

Ca kl. 19.00 Middag

Overnatting Vågslidtun hotell

Gjennom Edland går veien langs asfaltvei i flatt terreng. Stigning opp Haukeli for det meste langs vei. Deretter bratt opp lia til Hovsdalen og Haukeli hei. Småkupert hei terreng vider til det går nedover til Vågsli vatnet. Lett vei videre.



Dag 7 - Søndag 9. juli:

Etappe: Vågslid - Ulevå. Lengde: ca. 19 km. Middels hard etappe i fjellterreng.

Kl. 08.00 Frokost

Kl. 09.00 Avmarsj

Ca. kl. 19.00 Middag

Overnatting Haukeliseter Fjellstue. Starter ved skianlegget i Tyverli. Bratt i starten. Går opp lia til en møter Våsli grunneigerlags merka løype over fjellet. Følger denne i høgfjellsterreng heilt fram til en er nede ved Ulevåvatnet.



Dag 8 - Mandag 10. juli:

Etappe: Ulevå - Svandalsflona. Lengde:15 km. Relativt lett etappe i fjellterreng.

Kl. 08.00 Frokost

Kl. 09.00 Avmarsj

Ca. kl. 19.00 Middag

Overnatting Haukeliseter Fjellstue. Liten stigning langs Ulevåvatnet. På nordsida går en langs gammel vei. På sørsida følger en det eldgamle faret som blei brukt før veien kom. Bratt stigning opp Dyrskar. Deretter kupert terreng i utmarka fram til Svandalsflona.



Dag 9 - Tirsdag 11. juli:

Etappe: Svandalsflona - Røldal. Lengde: 12 km. Enkel etappe i skiftende terreng.

Kl. 08.00 Frokost

Kl. 09.30 Avmarsj

Ca. kl. 14.30 Fremme i Røldal

Det meste av denne etappen går langs vei, både den gamle riksveien fra slutten av 1800-tallet, E134 og den gamle rideveien. Fra Svandalsflona og vestover er det lett terreng. Deretter går veien nedover Austmannlia. Videre er det lett kupert terreng som snart heller nedover til bygda. Siste del fram til kirka går gjennom boligfelt.







Turpris fra kr 19.450,-

Tillegg for enkeltrom: kr 3.700,-



Turpris inkluderer:

• Transport i henhold til programmet

• 2 overnattinger på Morgedal hotell i dobeltrom

• 2 overnattinger på Groven camping i 4-sengs rom

• 2 overnattinger på Vågslidtun hotell i dobbeltrom

• 2 overnattinger på Haukeliseter fjellstue i 4-sengs rom

• Frokost, matpakke og middag hver dag

• Reiseledertjeneste







Forbehold og merknader:

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.

Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.