Turteam: Helge Simonnes og Jon Espeland

Bli med oss på pilegrimsleden til Santiago de Compostela. Vi flyr til Bilbao og starter vandringen fra fransk side av grensen. Herfra slår vi følge med millioner av pilegrimer som gjennom tusen år har vandret langs Camino Jacobeo på veg til St. Jakobs grav i den mektige katedralen i Nord-Spania. Vi følger kirkehistoriske og kulturelle spor, har tid til meditasjon, naturopplevelser og refleksjoner underveis. Vi inviterer til en vandring på mange plan med perspektiver og horisonter bakover, framover og oppover! Og lurer du på spørsmål om helse og kondisjon, så se avsnitt nederst på denne siden.





Dag 1: Lørdag 15. april

Utreisedag - fly til Bilbao

Turen går med Lufthansa fra Gardermoen kl 16:20*, via Frankfurt, med ankomst Bilbao, hovedstaden i Baskerland, kl 22:50. Siden vi kommer sent fram, er det fornuftig å sørge for å få seg noe spise på flyplassen i Frankfurt eller ta med noe om bord i flyet til Bilbao. Vi opplever ofte at utvalget som selges om bord er dårlig og/eller utsolgt. Inkludert mat om bord, er dessverre en saga blott på europeiske destinasjoner. På flyplassen venter bussen som tar oss inn til Hotel Abando. Hotellet ligger sentralt i byen med kort vei til elvepromenaden og Guggenheim-museet. Vi går til ro og ser fram til en flott dag med bytur og museumsbesøk i morgen.

* Flytidene kan endres fram mot avreise. Endelig informasjon om flytider sendes ut nærmere avreise. Om du/dere ønsker tilbud på tilslutning fra andre byer i Norge, så oppgi dette under «Kommentarer» i påmeldingsskjemaet.





Dag 2: Søndag 16. april

Bilbao med Guggenheim Museum

Bilbao er en vakker by, velstelt og pen med vakre parkanlegg. Elven Nervión renner som en livsåre gjennom byen og promenaden langs elvebredden danner et naturlig treffpunkt for folk som er på bytur. Det spektakulære Guggenheim Museum har også funnet seg en plass like ved elven, og viser fram sin futuristiske arkitektur i fullt monn og fra alle vinkler. Vi skal bli kjent med Bilbao både til fots og fra bussen, og vi skal selvsagt besøke Guggenheim Museum. Store deler av museet brukes til midlertidige utstillinger, så vi kan ikke pr. i dag si hva vi vil få se. Men det er alltid stor kunst og flotte utstillinger. Den karakteristiske bygningen ble innviet i 1997 og er tegnet av den amerikanske arkitekten Frank O. Gehry. Bygningen er i stor grad dekket av titan. Men også glass, ulike steintyper samt vann utgjør viktige elementer i anlegget. Vi legger til rette for lunsj før turen går østover til vesle byen Burguete, rett sør for Pyreneene. Her blir det middag og overnatting på Hotel Loizu.





Dag 3: Mandag 17. april

Vandring fra Saint-Jean-Pied-de-Port til Roncesvalles

Etter frokost går turen over grensen til Frankrike. Fra landsbyen Saint-Jean-Pied-de-Port, rett nord for Pyreneene, skal vi starte vår vandring og gå til Roncesvalles. Dagsetappen tar oss igjen over grensen til Spania. Det er noen bratte partier her, men også et variert og vakkert kulturlandskap, blant annet knyttet til Rolandskvadet og slaget på «Ronsevollen» på Karl den stores tid. Vi legger til rette for vandring etter individuell form og ønske. For noen vil det være greit å ta taxi et stykke opp i høyden og starte vandringen der. Etter dagens etappe blir det igjen overnatting og middag på Hotel Loizu som ligger noen få kilometer fra Roncesvalles. Hele dagsetappen er på 22,7 km.





Dag 4: Tirsdag 18. april

Vandring fra Roncesvalles mot Larrasoaña og buss til Burgos

Bussen tar oss i dag tilbake til Roncesvalles hvor vi starter vandringen mot Larrasoaña, eller man kan starte vandringen direkte fra vårt hotell som ligger langs dagens etappe. Vi befinner oss nå i provinsen Navarra, som tilhører det baskiske kulturområdet. Fremdeles går vi i et kulturlandskap hvor minnene om Karl den store er til stede. Vi planlegger å gå til Puerto de Erro hvor bussen venter for å kjøre oss til Burgos hvor vi sjekker inn på Hotel NH Collection. Dagens vandre-etappe er 16 km, og med anledning til å korte ned og bruke bussen. I Burgos bor vi sentralt med gode muligheter for å spise middag på egen hånd eller sammen med reiselederne.





Dag 5: Onsdag 19. april

Bytur og katedralbesøk i Burgos, vandring til Castrojeriz og buss til Leon

Burgos er en av de største byene i regionen Castilla y León, og en viktig by både i den spanske historien og på pilegrimsleden til Santiago. Vi blir kjent med byen og besøker selvsagt den mektige katedralen hvor byens store helt «El Cid» ligger gravlagt. Etter byturen setter vi av tid til lunsj før vi kjører til landsbyen Hontanas for å vandre til Castrojeriz i åpent og rolig terreng, også her med mulighet til å bruke buss på deler av turen. Det er aldri noe stress underveis. Noen går fortere, andre senere. De første venter tålmodig og i god pilegrimsånd på de siste, og så finnes ikke lenger først og sist! Etter en god hvil på Hostal-Restaurante IACOBOS i Castrojeriz går vi om bord i bussen for å reise til Leon, som ligger halvannen times busstur enda lenger vest. Her sjekker vi inn på Hotel AC Leon, og reiseleder legger også i kveld til rette for middag enten på egenhånd eller om man ønsker å gå samlet. Vandringen i dag er på 10 km.





Dag 6: Torsdag 20. april

Bytur og katedralbesøk i Leon, vandring til Riego de Ambros og videre til Lugo

León betyr løve på spansk. Men her kommer navnet fra forkortelsen av «Legión», ettersom byen skriver seg tilbake til en romersk legion som var stasjonert her og la grunnlaget for byen. Vi starter dagen med å bli litt kjent i León og se en av de vakreste gotiske kirkene i Spania. Glassmaleriene her kan ta pusten fra enhver! Det blir tid til lunsj før vi kjører videre til Cruz de Ferro for å vandre til Riego de Ambros. Dette er en etappe på 13 km. Herfra går turen til byen Lugo. Etter en kjøretur på knappe to timer ankommer vi Lugo i provinsen Galicia. Vi skal bo på Gran Hotel Lugo like utenfor bymuren som romerne bygde på 200-tallet. Vi sjekker inn og har kveldens middag inkludert.





Dag 7: Fredag 21. april

Vandring fra Sarria til Portomarin

I dag starter vi med en halvtimes busstur til Sarria hvor dagens etappe begynner. Vi skal vandre til Portomarin og de som velger å gå hele veien, vil tilbakelegge 21,5 km. Men også i dag legger vi til rette for individuell tilpasning i samarbeid med bussjåføren og laglige steder å stige av eller på underveis. Sarria er ligger drøyt 100 km fra Santiago de Compostela og pilegrimer som skal kvalifisere til pilegrimsdiplom starter gjerne vandringen herifra. Kravet for diplomet er at man kan dokumentere å ha vandret minst 100 km på Jakobsleden. Vi får også utdelt sertifikat hvor vi kan få stempler underveis, men vi kommer ikke opp i de forskrevne 100 km på denne turen. Fra Portomarin er det en halvtime tilbake til hotellet i Lugo og reiselederne foreslår restaurant og legger til rette for middag for de som ønsker å gå ut sammen.





Dag 8: Lørdag 22. april

Vandring til katedralen i Santiago de Compostela

På denne siste vandringsdagen har vi to mindre etapper, fra Palas de Rei til Leboreiro og fra Monte de Gozo og inn til katedralen i Santiago de Compostela. Den første etappen tar oss gjennom litt av galiciske kulturlandskapet, mens den andre etappen går fra «fægringsbakken», hvor vi ser pilegrimsmålet og katedralen. I Santiago bor vi god og sentralt i gamlebyen på Hotel Monumento San Francisco. Dette gjenspeiles i prisen på turen, men gir stor merverdi i opplevelsen av Santiago de Compostela! Dagens etapper er til sammen omkring 12 km. Om kvelden blir det felles middag på en av restaurantene i gamlebyen.





Dag 9: Søndag 23. april

Hele dagen i Santiago de Compostela

Vi har hele dagen i Santiago de Compostela. Dette er en spennende og fascinerende by på mange måter. Vi har en byvandring med reiselederne og deltar på pilegrimsmessen i katedralen. Og det blir anledning til å vandre omkring på egen hånd og oppleve den spesielle stemningen i denne byen. Vi bor fremdeles på Hotel Monumento San Francisco og reiselederne er behjelpelige med å legge til rette for dagens måltider.





Dag 10: Mandag 24. april

Buss til Porto i Portugal

I dag skal vi busse fra Santiago til Porto i Portugal. Dette er en bussreise på i overkant av 20 mil. Litt nord for Porto tar vi en pause i Vila do Condo Fashion Outlet, et stort handlesenter med god anledning til å få seg litt lunsj. I Porto skal vi bo på Hotel Carris Porto Ribeira. Etter innsjekking tar vi en tur til fots i byen for å orientere oss og bli litt kjent. Hotellet ligger bare et kvartal fra bredden av elven Douro, der det er flott stemning, og mulighet for en tur på elven i en av de tradisjonelle Rabelo-båtene. Om kvelden samles vi til avskjedsmiddag og oppsummerer turen.





Dag 11: Tirsdag 25. april

Hjemreise til Norge

Flyet vårt går kl. 11:05 og vi må være på flyplassen i god tid før avgang. Turen går via Frankfurt med ankomst Gardermoen kl. 18:05. Husk at flytider kan endres fram mot avreise dersom du planlegger videre forbindelse i Norge. Dersom denne kjøpes som tilslutning hos oss, vil man uansett være garantert videre forbindelse uavhengig av ruteendring eller forsinkelse. Be i så fall om tilbud på dette under «Kommentarer» i påmeldingsskjemaet.





Turpris fra kr. 22.890,- pr. person i dobbeltrom

Enkeltromstillegg: NOK 5 980 ,-

Tillegg for enkeltrom under hele oppholdet.



Teknisk arrangør: The Vibe



Turpris inkluderer:

• Flyreisen Oslo - Bilbao med retur fra Porto

• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet

• Opphold i dobbeltrom på gode turistklassehoteller

• Måltider som oppgitt etter dagsprogrammene

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet

• Lokale guider i Bilbao, Burgos og León

• Norske reiseledere



Turpris inkluderer ikke:

• Tips til hotellbetjening, guider og sjåfør (utgjør 45 euro per person)

• Drikke til inkluderte måltider

• Reise- og avbestillingsforsikring





Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. Vi tar forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen.